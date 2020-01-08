СНБО: На борту разбившегося в Иране самолета, было 11 украинцев

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Среда, 8 января 2020, 09:57

По оперативной информации, на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, было 11 граждан Украины: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Источник: пресс-служба СНБО

Прямая речь: "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины".

Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское управления гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавший близ Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Темы: катастрофы Иран


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