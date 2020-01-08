Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Нужно отработать все версии

Президент Владимир Зеленский поручил Генпрокуратуре открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Источник: Facebook Зеленского

"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.

Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота".

Что предшествовало: