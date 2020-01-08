Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Нужно отработать все версии

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Среда, 8 января 2020, 10:48

Президент Владимир Зеленский поручил Генпрокуратуре открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Источник: Facebook Зеленского

"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.

Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота".

Что предшествовало:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Темы: Зеленский авиа


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