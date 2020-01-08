В Одессе "заминировали" аэропорт, горсовет и СБУ

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Среда, 8 января 2020, 11:04

Одесские правоохранители проверяли информацию о заминировании ряда объектов на территории города.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области, Думская

Детали: 8 января в 7.40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании международного аэропорта, Одесского городского совета и СБУ.

Сообщение проверяли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Как сообщила Думская со ссылкой на экс-советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, утром неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал.

Прямая речь: "Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован".

Детали: Неизвестный задержан. В 10:30 пресс-служба аэропорта подтвердила, что автомобилист сбил шлагбаум и заявил о минировании. Аэропорт уже работает в штатном режиме.  

Темы: Одесса полиция СБУ


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