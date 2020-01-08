Одесские правоохранители проверяли информацию о заминировании ряда объектов на территории города.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области, Думская

Детали: 8 января в 7.40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании международного аэропорта, Одесского городского совета и СБУ.

Сообщение проверяли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Как сообщила "Думская" со ссылкой на экссоветника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, утром неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал.

Прямая речь: "Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован".

Полиция Одесской области: "Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться.

Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали.

Он оказался 26-летним одесситом. В ходе осмотра транспортного средства молодчика правоохранители изъяли пневматическое оружие".

Подробности: Полицейские проверяют причастность молодого человека сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В 10:30 пресс-служба аэропорта подтвердила, что автомобилист сбил шлагбаум и заявил о минировании.

Аэропорт уже работает в штатном режиме.