В Одессе "заминировали" аэропорт, горсовет и СБУ. Задержан молодчик с оружием
Одесские правоохранители проверяли информацию о заминировании ряда объектов на территории города.
Источник: пресс-служба полиции Одесской области, Думская
Детали: 8 января в 7.40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании международного аэропорта, Одесского городского совета и СБУ.
Сообщение проверяли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Как сообщила "Думская" со ссылкой на экссоветника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, утром неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал.
Прямая речь: "Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован".
Полиция Одесской области: "Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться.
Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали.
Он оказался 26-летним одесситом. В ходе осмотра транспортного средства молодчика правоохранители изъяли пневматическое оружие".
Подробности: Полицейские проверяют причастность молодого человека сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
В 10:30 пресс-служба аэропорта подтвердила, что автомобилист сбил шлагбаум и заявил о минировании.
Аэропорт уже работает в штатном режиме.