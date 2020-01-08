Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой самолета МАУ

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Среда, 8 января 2020, 12:34

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

Детали: Путин также направил телеграмму президенту Исламской республики Иран Хасану Рухани, ему он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран, а также заверил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества".

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

Темы: Путин Зеленский Иран авиа катастрофы


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