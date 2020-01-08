Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой самолета МАУ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

Детали: Путин также направил телеграмму президенту Исламской республики Иран Хасану Рухани, ему он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран, а также заверил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества".

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