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Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой самолета МАУ

Среда, 8 января 2020, 11:34
Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой самолета МАУ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

Детали: Путин также направил телеграмму президенту Исламской республики Иран Хасану Рухани, ему он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран, а также заверил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества".

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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