В поисковой операции в Иране примут участие украинские специалисты по авиакатастрофам – Гончарук
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Среда, 8 января 2020, 13:32
В Иран будет отправлено группу для помощи в поисковой операции. Премьер-министр назвал состав группы
Источник: Telegram канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Прямая речь: "В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции. В составе группы - специалисты для расследования причин катастрофы, в том числе 5 человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, 2 представителя Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ".
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
- Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям до выяснения причин катастрофы
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