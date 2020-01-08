В поисковой операции в Иране примут участие украинские специалисты по авиакатастрофам – Гончарук

В Иран будет отправлено группу для помощи в поисковой операции. Премьер-министр назвал состав группы

Источник: Telegram канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Прямая речь: "В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции. В составе группы - специалисты для расследования причин катастрофы, в том числе 5 человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, 2 представителя Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ".

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