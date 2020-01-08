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Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле взяли под стражу

Среда, 8 января 2020, 17:01
Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле взяли под стражу

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле на 2 месяца без определения размера залога.

Источник: прокуратура Киева, которая ходатайствовала об аресте; комментарий пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы".

Прямая речь Максимец: "Оба подозреваемых отказались от общения с журналистами и прятали лица. Они дали определенные показания, но правдивость этих показаний следствие будет проверять следственным путем с учетом результатов экспертиз, в том числе судебно-медицинских относительно характера и локализации повреждений, полученных пострадавшими".

 

Предыстория:

  • 4 января 2020 года в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы обнаружили тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.
  • 6 января 2020 года по ориентировке подозреваемых в совершении этих убийств задержали на территории железнодорожного вокзала Одессы.

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Темы: убийствоКиевпрокуратуракриминал
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