Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле взяли под стражу

3486 просмотров
Среда, 8 января 2020, 18:01

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле на 2 месяца без определения размера залога.

Источник: прокуратура Киева, которая ходатайствовала об аресте; комментарий пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы".

Прямая речь Максимец: "Оба подозреваемых отказались от общения с журналистами и прятали лица. Они дали определенные показания, но правдивость этих показаний следствие будет проверять следственным путем с учетом результатов экспертиз, в том числе судебно-медицинских относительно характера и локализации повреждений, полученных пострадавшими".

 

Предыстория:

  • 4 января 2020 года в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы обнаружили тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.
  • 6 января 2020 года по ориентировке подозреваемых в совершении этих убийств задержали на территории железнодорожного вокзала Одессы.

Темы: убийство Киев прокуратура криминал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Двойное убийство в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе 6 января 2020, 13:04
Рябошапка определил прокуроров для расследования убийства в Каховке 6 января 2020, 10:44
Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского 5 января 2020, 19:56
Все новости
Главные новости
НБУ запретил "ФОПам" тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды
Иран: Голос пилота самолета МАУ идентифицировали, у него не было связи с диспетчером
Зеленский: В Тегеран вылетают специалисты, я консультируюсь с партнерами
Антоненко предположил, что подозрение ему по делу Шеремета – "операция ФСБ"
Все новости
мода

Чем полезен секонд-хенд

советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Кино

История главного героя "Джокера"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів