Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле взяли под стражу

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле на 2 месяца без определения размера залога.

Источник: прокуратура Киева, которая ходатайствовала об аресте; комментарий пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы".

Прямая речь Максимец: "Оба подозреваемых отказались от общения с журналистами и прятали лица. Они дали определенные показания, но правдивость этих показаний следствие будет проверять следственным путем с учетом результатов экспертиз, в том числе судебно-медицинских относительно характера и локализации повреждений, полученных пострадавшими".

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