Военные отогнали от украинского берега российский корабль-шпион

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Среда, 8 января 2020, 18:28

Вертолет с украинскими военными обнаружил в Азовском море неподалеку от побережья корабль-разведчик береговой охраны ФСБ России.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: По данным ОС, вертолет Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль в Азовском море обнаружил корабль береговой охраны ФСБ РФ, который осуществлял сбор разведывательных данных.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Прямая речь представителя командования горно-штурмовой бригады "Эдельвейс": "В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря, осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование".

Украинская правда
Темы: Росcия шпионаж корабли Азовское море


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