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Трамп не стал идти на обострение с Ираном, несмотря на обстрел баз в Ираке

Среда, 8 января 2020, 18:24
Трамп не стал идти на обострение с Ираном, несмотря на обстрел баз в Ираке

Президент США Дональд Трамп не стал идти на военную эскалацию с Ираном несмотря на атаку на базы в Ираке, где размещен американский контингент.

Это следует из его заявления после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает "Европейская правда".

Трамп в начале своего выступления подчеркнул, что в результате ударов Ирана граждане США не пострадали, а самим базам был нанесен минимальный ущерб.

Фактически, единственным ответом на удары Ирана станут анонсированые Трампом жесткие экономические санкции, которые продлятся до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

При этом суть санкций президент США не уточнил.

Трамп также призвал участников ядерного соглашения с Ираном отказаться от нее, как это сделали США и вместе работать над новым соглашением.

"Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным и мирным местом", - сказал он.

Окрм того, президент США заявил, что будет просить о более активном участии НАТО в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул значительной военной мощи США, отметив, что Вашингтон не хотел бы давать ей ход.

"Пока я являюсь американским президентом, Иран не получит ядерного оружия", - отметил в то же время Дональд Трамп.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы минувшей ночью, причем правительство Ирана официально подтвердил, что это был его нападение и готовятся другие.

Темы: ТрампСШАИранИрак
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