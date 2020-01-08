США пообещали внимательно следить за расследованием авиакатастрофы в Иране

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Среда, 8 января 2020, 20:01

США готовы предложить помощь Украине после катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Госдеп выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

"Соединенные Штаты будут пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь", - говорится в заявлении.

По словам Помпео, США также призывают всех к полному сотрудничеству в расследовании причин авиакатастрофы.

В Иране ранее заявили, что еще не определено, какой стране будет передана черный ящик самолета, однако Тегеран не будет передавать ее производителю лайнера - американской компании Boeing.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Погибли 11 граждан Украины – 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

Смотрите также видео падения самолета МАУ в Иране.

Темы: США авиа катастрофы Иран


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