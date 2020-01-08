Принц Гарри и его жена уходят из королевской семьи

5583 просмотра
Среда, 8 января 2020, 21:41

Британский принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл объявили о намерении выйти из королевской семьи, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на официальное заявление супругов

Дословно: "Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

Детали: Гарри и Меган планируют "балансировать" между Соединенным Королевством и Северной Америкой. "Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с умением ценить королевские традиции, в которых он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации", - говорят супруги.

Принц Гарри и Меган Маркл не назвали причину своего решения. В то же время в 2019 году герцог критиковал медиа за "травлю" его жены. Он сравнивал отношение представителей СМИ к Маркл с их отношением к его матери, принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

Напомним:

  • Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекских родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

Темы: Британия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit 20 декабря 2019, 16:56
Партия Джонсона получила монобольшинство: в Британии подсчитали голоса на выборах 13 декабря 2019, 17:44
"Долг Януковича": Верховный суд Британии отложил решение 13 декабря 2019, 11:42
Все новости
Главные новости
Трамп не стал идти на обострение с Ираном, несмотря на обстрел баз в Ираке
Главу СБУ заметили во французском Куршевеле
НБУ запретил "ФОПам" тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды
Иран: Самолет МАУ не подавал сигнал бедствия и не выходил на связь с диспетчером
Все новости
улыбнитесь!

Если бы собаки вышли на протест. 8 очень смешных фото

деньги

"Каковы ваши ожидания по зарплате?": Как ответить на этот вопрос на собеседовании

семья

10 вопросов для беседы с родственниками за праздничным столом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів