Бунт осужденных в колонии Харькова: введен режим особых условий

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Четверг, 9 января 2020, 00:54

В Алексеевской исправительной колонии заключенные готовились к бунту. В связи с этим в учреждении введен режим особых условий.

Источник: администрация государственной уголовно-исполнительной службы в Facebook

Дословно: "... группа осужденных отрицательной направленности в ближайшее время планировали осуществить меры, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций."

Детали: В результате обыска было изъято ряд запрещенных предметов, в частности мобильные телефоны. Также к осужденным была применена физическая сила и специальные средства – наручники. Состояние здоровья участников бунта - удовлетворительное.

Во время режима особых условий усиливается охрана, надзор за осужденными и другие дополнительные режимные меры.

Сейчас ситуация в учреждении удовлетворительная и управляемая администрацией.

Украинская правда
Темы: тюрьма Харьков


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