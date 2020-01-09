Скандальному российскому блогеру запретили въезд в Украину

Российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой полиция задержала активистов движения "Відсіч", запретили въезд в Украину на три года из-за посещения оккупированного Крыма.

Источник: Митрошина в своем Телеграмм-канале

Прямая речь: "Сейчас на посадке подошёл сотрудник пограничного контроля, отвёл меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвёл обратно на посадку".

Детали: Митрошина добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Кроме этого, она выразила надежду приехать в Киев через три года.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что российская блогерша въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, не было информации, что она посещала временно оккупированные территории.

25-летней россиянке сообщили о 3-летнем запрете въезда в Украину уже в аэропорту "Борисполь", при выезде из Украины в Минск.

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