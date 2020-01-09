Скандальному российскому блогеру запретили въезд в Украину
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Четверг, 9 января 2020, 02:15
Российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой полиция задержала активистов движения "Відсіч", запретили въезд в Украину на три года из-за посещения оккупированного Крыма.
Источник: Митрошина в своем Телеграмм-канале
Прямая речь: "Сейчас на посадке подошёл сотрудник пограничного контроля, отвёл меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвёл обратно на посадку."
Детали: Митрошина добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Кроме этого, она выразила надежду приехать в Киев через три года.
Предыстория:
- Во время выступления в Киеве российского блогера Александры Митрошиной, которая в 2018 году заезжала на территорию аннексированного полуострова с территории России, полиция задержала трех человек.
- Среди задержанных - активисты гражданского движения "Відсіч", которые "пришли на выступление Митрошиной, чтобы спросить "чей Крым?".
- Полиция составила на двух задержанных админпротокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство). Также правоохранители составили админматериалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с двумя предварительно задержанными. Позже всех участников инцидента отпустили.
- Позже в Госпогранслужбе заявили, что в случае подтверждения факта незаконного посещения аннексированного Крыма российским блогером Александрой Митрошина во время ее выезда из Украины, ему может быть запрещен въезд на территорию государства сроком на три года.
Украинская правда
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