Скандальному российскому блогеру запретили въезд в Украину
Российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой полиция задержала активистов движения "Відсіч", запретили въезд в Украину на три года из-за посещения оккупированного Крыма.
Источник: Митрошина в своем Телеграмм-канале
Прямая речь: "Сейчас на посадке подошёл сотрудник пограничного контроля, отвёл меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвёл обратно на посадку".
Детали: Митрошина добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Кроме этого, она выразила надежду приехать в Киев через три года.
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что российская блогерша въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, не было информации, что она посещала временно оккупированные территории.
25-летней россиянке сообщили о 3-летнем запрете въезда в Украину уже в аэропорту "Борисполь", при выезде из Украины в Минск.
Предыстория:
- Во время выступления в Киеве российского блогера Александры Митрошиной, которая в 2018 году заезжала на территорию аннексированного полуострова с территории России, полиция задержала трех человек.
- Среди задержанных - активисты гражданского движения "Відсіч", которые "пришли на выступление Митрошиной, чтобы спросить "чей Крым?".
- Полиция составила на двух задержанных админпротокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство). Также правоохранители составили админматериалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с двумя предварительно задержанными. Позже всех участников инцидента отпустили.
- Позже в Госпогранслужбе заявили, что в случае подтверждения факта незаконного посещения аннексированного Крыма российским блогером Александрой Митрошина во время ее выезда из Украины, ему может быть запрещен въезд на территорию государства сроком на три года.