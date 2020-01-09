Камера наблюдения сняла момент падения самолета МАУ: видео

Момент падения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее опубликованное видео падения самолета Boeing 737-800 демонстрирует, что самолет загорелся еще до падения на землю.

На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.