Камера наблюдения сняла момент падения самолета МАУ: видео
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Четверг, 9 января 2020, 08:41
Момент падения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ранее опубликованное видео падения самолета Boeing 737-800 демонстрирует, что самолет загорелся еще до падения на землю.
На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.
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