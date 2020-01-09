Камера наблюдения сняла момент падения самолета МАУ: видео
Четверг, 9 января 2020, 07:41
Момент падения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ранее опубликованное видео падения самолета Boeing 737-800 демонстрирует, что самолет загорелся еще до падения на землю.
На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
- Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.