Компания из США передала следователям уточненные данные о катастрофе самолета МАУ

Американская компания Aireon собрала данные о движении самолета компании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в Тегеране, и передала их "компетентным органам, которые проводят расследование".

Источник: DW со ссылкой на представительницу Aireon

Детали: Компания Aireon специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию по сравнению с той, которая обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившегося в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснения причины аварий.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ утром 8 января 2020 года вылетел рейсом PS752 из Тегерана в Киев и разбился сразу после вылета.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

Компания Boeing после катастрофы лайнера в Иране начала собирать информацию об обстоятельствах трагедии.

На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.

Справка: В октябре 2018 года после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также после вылета из аэропорта Аддис-Абебы упал самолет этого же типа компании Ethiopian Airlines. В результате аварий погибли 346 человек.

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