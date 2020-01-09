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Компания из США передала следователям уточненные данные о катастрофе самолета МАУ

Четверг, 9 января 2020, 08:53
Компания из США передала следователям уточненные данные о катастрофе самолета МАУ

Американская компания Aireon собрала данные о движении самолета компании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в Тегеране, и передала их "компетентным органам, которые проводят расследование".

Источник: DW со ссылкой на представительницу Aireon

Детали: Компания Aireon специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию по сравнению с той, которая обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившегося в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснения причины аварий.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ утром 8 января 2020 года вылетел рейсом PS752 из Тегерана в Киев и разбился сразу после вылета.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

 

Компания Boeing после катастрофы лайнера в Иране начала собирать информацию об обстоятельствах трагедии.

На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.

Справка: В октябре 2018 года после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также после вылета из аэропорта Аддис-Абебы упал самолет этого же типа компании Ethiopian Airlines. В результате аварий погибли 346 человек.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
  • Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
  • 9 января объявлено днем ​​национального траура в Украине..

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИранСША
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