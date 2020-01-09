США призывают к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы самолета в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине разобраться с катастрофой пассажирского самолета в Иране и призывают к сотрудничеству в расследовании.

Источник: Twitter-страницы Помпео и посольства США в Украине

Прямая речь Помпео: "Расстроен известием об авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752. Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв.

Мы готовы помогать Украине с отношении последствий этой трагической катастрофы и призываем к полному сотрудничеству в расследовании причин".

Этому предшествовало: На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.

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