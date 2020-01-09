США призывают к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы самолета в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине разобраться с катастрофой пассажирского самолета в Иране и призывают к сотрудничеству в расследовании.
Источник: Twitter-страницы Помпео и посольства США в Украине
Прямая речь Помпео: "Расстроен известием об авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752. Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв.
Мы готовы помогать Украине с отношении последствий этой трагической катастрофы и призываем к полному сотрудничеству в расследовании причин".
Этому предшествовало: На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.
Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
- Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
- 9 января объявлено днем национального траура в Украине..