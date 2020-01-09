Трамп поедет на экономический форум в Давос

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе в конце января.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подтвердила в среду, что Трамп будет присутствовать на форуме в этом году.

В прошлом году Трамп отменил свое участие из-за рекордного по продолжительности шатдауна – остановки работы правительственных учреждений.

В Новый год Трамп объявил, что министр финансов Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на экономическом форуме с 20 по 24 января. В состав делегации США также войдут министры по вопросам торговли, труда и транспорта и торговый представитель США.

Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в состав делегации.

Появление Трампа в Давосе станет первым на мировой арене с тех пор, как глава США санкционировал военный удар по иранскому командующему Касему Сулеймани, убийство которого усилило напряженность на Ближнем Востоке.

Это также будет первая поездка Трампа за пределы США во время процесса импичмента.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявлен в участниках Давосского форума

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.