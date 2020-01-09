Житель Оттавы не сел на самолет МАУ в Иране из-за проблем с билетом, его жена погибла
Четверг, 9 января 2020, 13:37
Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет "МАУ" рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.
Источник: Ottawacitizen
Детали: Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.
Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница.
Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.
Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.
Предыстория:
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.
- На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Сообщалось, что на борту должны были быть 169 пассажиров, однако двое не смогли сесть.
- Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.
- Иранские следователи сообщили, что самолет МАУ загорелся еще в воздухе, а "черные ящики" повреждены.