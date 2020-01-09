Житель Оттавы не сел на самолет МАУ в Иране из-за проблем с билетом, его жена погибла

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет "МАУ" рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.

Источник: Ottawacitizen

Детали: Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.

Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница.

Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.

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