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Житель Оттавы не сел на самолет МАУ в Иране из-за проблем с билетом, его жена погибла

Четверг, 9 января 2020, 13:37
Житель Оттавы не сел на самолет МАУ в Иране из-за проблем с билетом, его жена погибла

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет "МАУ" рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.

Источник: Ottawacitizen

Детали: Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.

Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница.

Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.

Предыстория:

  • Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.
  • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Сообщалось, что на борту должны были быть 169 пассажиров, однако двое не смогли сесть.
  • Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.
  • Иранские следователи сообщили, что самолет МАУ загорелся еще в воздухе, а "черные ящики" повреждены.

Темы: авиакатастрофа МАУ в Иране
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