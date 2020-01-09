В ДТП под Львовом погибли 3 человека

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Четверг, 9 января 2020, 15:13

В результате столкновения микроавтобуса с тягачем на автодороге Львов - Шегини, погибли три человека.

Источник: Полиция Львовской области в Facebook

Дословно: "Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который управляя микроавтобусом "Фольксваген" совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес", в результате чего погибли три человека".

Детали: ДТП произошло в четверг около 02.30 в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

Сообщается, что 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачем "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

 
Фото: Полиция
 
Фото: Полиция

В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства "Фольксваген" получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Украинская правда
Темы: ДТП Львов


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