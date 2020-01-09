Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДТП под Львовом погибли 3 человека

Четверг, 9 января 2020, 14:13
В ДТП под Львовом погибли 3 человека

В результате столкновения микроавтобуса с тягачем на автодороге Львов - Шегини, погибли три человека.

Источник: Полиция Львовской области в Facebook

Дословно: "Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который управляя микроавтобусом "Фольксваген" совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес", в результате чего погибли три человека".

Детали: ДТП произошло в четверг около 02.30 в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

Сообщается, что 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачем "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

 
Фото: Полиция
 
Фото: Полиция

В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства "Фольксваген" получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Украинская правда
Темы: ДТПЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: