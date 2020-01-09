Оппозиционеры брали штурмом администрацию президента Абхазии

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Четверг, 9 января 2020, 15:46

Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации президента Рауля Хаджимбу.

Источник: Медуза

Детали: Несколько сотен оппозиционеров таким образом выразили свое несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли летом 2019 года. Тогда за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, а за его оппонента Алхаса Квициния - 46,17%.

Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре Верховный суд отклонил иск.

Днем 9 января у здания администрации собрались около 800 человек.

Они выломали дверь и выбили окно в администрации. После этого полиция и охрана применили силу, чтобы не дать протестующим пройти в здание.

Власти назвали происходящее попыткой переворота и призвали протестующих держаться в конституционных рамках.

Представители оппозиции, в свою очередь, призвали президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, подчеркнув, что ситуация в стране "обострилась до критической".



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