Оппозиционеры брали штурмом администрацию президента Абхазии

Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации президента Рауля Хаджимбу.

Источник: Медуза

Детали: Несколько сотен оппозиционеров таким образом выразили свое несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли летом 2019 года. Тогда за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, а за его оппонента Алхаса Квициния - 46,17%.

Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре Верховный суд отклонил иск.

Днем 9 января у здания администрации собрались около 800 человек.

Они выломали дверь и выбили окно в администрации. После этого полиция и охрана применили силу, чтобы не дать протестующим пройти в здание.

Власти назвали происходящее попыткой переворота и призвали протестующих держаться в конституционных рамках.

Представители оппозиции, в свою очередь, призвали президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, подчеркнув, что ситуация в стране "обострилась до критической".