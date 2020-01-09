Авиакатастрофа в Иране: Зеленский переговорил с лидерами Великобритании, Швеции и Афганистана
Четверг, 9 января 2020, 16:21
Президент Владимир Зеленский провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран, чтобы выразить соболезнования по поводу погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране.
Источник: Пресс-служба президента Украины
Детали: Зеленский в телефонных разговорах выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашраф Гани и премьер-министру Королевства Швеция Стефану Левену.
Зеленский предложил лидерам стран присоединиться к расследованию и заявил, что приложит все усилия, чтобы узнать причину трагедии.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы.