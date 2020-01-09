Авиакатастрофа в Иране: Зеленский переговорил с лидерами Великобритании, Швеции и Афганистана

Президент Владимир Зеленский провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран, чтобы выразить соболезнования по поводу погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране.

Источник: Пресс-служба президента Украины

Детали: Зеленский в телефонных разговорах выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашраф Гани и премьер-министру Королевства Швеция Стефану Левену.

Зеленский предложил лидерам стран присоединиться к расследованию и заявил, что приложит все усилия, чтобы узнать причину трагедии.

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