Расследование катастрофы: Зеленский обратился к партнерам за помощью
Офис президента просит партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть.
Источник: ОП в Facebook
Дословно: "Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их".
Детали: В Офисе рассказали, что сейчас идет работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
По этому поводу в четверг президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции.
Что было раньше: во время телефонного разговора президент Ирана Рухани заверил Зеленского, что его страна будет способствовать прозрачному и объективному расследованию причин авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).