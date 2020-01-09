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Расследование катастрофы: Зеленский обратился к партнерам за помощью

Четверг, 9 января 2020, 20:41
Расследование катастрофы: Зеленский обратился к партнерам за помощью

Офис президента просит партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть.

Источник: ОП в Facebook

Дословно: "Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена ​​истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их".

Детали: В Офисе рассказали, что сейчас идет работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

По этому поводу в четверг президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции.

Что было раньше: во время телефонного разговора президент Ирана Рухани заверил Зеленского, что его страна будет способствовать прозрачному и объективному расследованию причин авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИран
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