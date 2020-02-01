Йованович ушла из дипслужбы – СМИ

Бывший посол США в Украине Мари Йованович покинула дипломатическую службу.

Источник: радио NPR

Детали: Сообщается, что Йованович, посолСША в Украине до прошлой весны, когда ее отстранили после дезинформационной кампании со стороны личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, уходит на пенсию.

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