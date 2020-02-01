Йованович ушла из дипслужбы – СМИ

253 просмотра
Суббота, 1 февраля 2020, 03:20

Бывший посол США в Украине Мари Йованович покинула дипломатическую службу.

Источник: радио NPR

Детали: Сообщается, что Йованович, посолСША в Украине до прошлой весны, когда ее отстранили после дезинформационной кампании со стороны личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, уходит на пенсию.

Предыстория:

  • Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
  • Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
  • Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
  • По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.

Украинская правда
Темы: США Украина дипломатические отношения Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинцы третьи по числу беженцев в США – WP 1 февраля 2020, 00:59
Импичмент Трампа: Сенат США провалил голосование за свидетелей 1 февраля 2020, 00:46
Шокин утверждает, что его отравили ртутью 1 февраля 2020, 00:23
Все новости
Главные новости
Импичмент Трампа: Сенат США провалил голосование за свидетелей
Шокин утверждает, что его отравили ртутью
NYT опубликовал новые сведения из книги Болтона о планах Трампа относительно Украины
Гончарук рассказал, как платить в два раза меньше за отопление
Все новости
здоровье

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразности, лечение, своевременное выявление больных

улыбнитесь!

9 невероятных фото котов, которые рассказывают смешные истории

опрос

Как выглядят современные семьи и сколько людей живут сами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів