Йованович ушла из дипслужбы – СМИ
253 просмотра
Суббота, 1 февраля 2020, 03:20
Бывший посол США в Украине Мари Йованович покинула дипломатическую службу.
Источник: радио NPR
Детали: Сообщается, что Йованович, посолСША в Украине до прошлой весны, когда ее отстранили после дезинформационной кампании со стороны личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, уходит на пенсию.
Предыстория:
- Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
- Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
- Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
- По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.
Украинская правда
powered by lun.ua