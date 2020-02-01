Украина готова открыть КПВВ "Золотое"

Украина готова к открытию контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook

Детали: По словам пресс-секретаря, открытие КПВВ было одной из тем обсуждения на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

"Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области", – говорится в сообщении.

Она добавила, что продолжается работа над дальнейшим улучшением инфраструктуры пунктов пропуска.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду.

Также соответствующим органам было поручено принять меры по развитию железнодорожного сообщения между подконтрольной правительству частью Луганской области с сетью украинской железной дороги.