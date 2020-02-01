Боевики 8 раз открывали огонь – ООС

31 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно у Широкиного, Старогнатовки, Авдеевки, Лебединского и Васильевки.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского и Новолуганского.

Напомним: