Боевики 8 раз открывали огонь – ООС

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Суббота, 1 февраля 2020, 07:10

31 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно у Широкиного, Старогнатовки, Авдеевки, Лебединского и Васильевки.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского и Новолуганского. 

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе война


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