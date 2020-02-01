Главные новости пятницы и ночи: визит Помпео, выход Британии из ЕС

Зеленский готов лететь в США хоть завтра, Великобритания выходит из Евросоюза — новости, которые были актуальны 31 января.

О брифинге Зеленского и Помпео

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов лететь в США хоть завтра, если у него будет пакет важных для Украины договоренностей, которые он сможет там подписать.

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с украинским президентом заявил, что Трамп не выдвигал Зеленскому никаких условий для визита в Вашингтон.

Зеленский выразил надежду, что Америка будет активнее вовлечена в процессы мирного урегулирования войны на Донбассе и деоккупации Крыму после назначения отдельного должностного лица по этим вопросам с Госдепа.

О Brexit

День Brexit: сегодня Великобритания выходит из состава ЕС, став первой страной, которая покинет блок с момента его основания.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Работники "Квартала 95", друзья Зеленского, родственники его помощников и советников регулярно ходят в Офис президента в рабочее время — "Схемы".

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил, что в Украине нет никаких ограничений на демонстрацию российского кино и заступился за водителя автобуса, который отказался выключить российскую ленту по просьбе пассажиров и нахамил им.

В России обнаружили двух первых заболевших новым типом китайского коронавируса на Забайкалье и в Тюменской области.

Сегодня истекают две недели со дня, когда Зеленский приказал правоохранительным органам установить причастных к записи разговоров совещаний Гончарука — силовикам известно, кто монтировал ролик.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет нашел в здании правительства парикмахерскую и решил превратить ее в кабинет для работников UkraineInvest, то есть так называемых "инвестиционных нянь".

Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины. Это дает ему право принимать участие в управлении государственными делами.

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту U-20 в помещении и выиграла соревнования в немецком Карлсруэ.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о двух остановках сердца вследствие отравления ртутью. Он не исключает, что к этому причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Сенат США отклонил ходатайство о привлечении дополнительных свидетелей и документов на суд по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью Рудольфу Джулиани, личном адвокату президента США, рассказал о своем увольнении и влияние на это тогдашнего президента Петра Порошенко, назвал сына экс-вице-президента США Джо Байдена "наркоманом и алкоголиком" и пересказал дело газовой компании "Burisma".

От коронавируса на материковом Китае умерли 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.