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Боевики обесточили населенный пункт и хотят обвинить Украину - ООС

Суббота, 1 февраля 2020, 07:54
Боевики обесточили населенный пункт и хотят обвинить Украину - ООС

В пресс-центре Операции объединенных сил заявляют, что населенный пункт Хорошее на территории ОРЛО обесточены в результате наезда БМП боевиков на опору электропередач, однако местная "власть" намерена обвинить в обстрелах гражданского населения украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС в субботу утром

Дословно: "31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская область) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт.

Представители местной российской оккупационной администрации, мимикрированные под так называемые органы власти "ЛНР", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры".

Детали: В пресс-центре подчеркнули, что Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности проживающее там мирное население.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеОРДЛОЛНРпровокации
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