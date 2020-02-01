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Фото Макрона с футболкой против насилия полиции подняло волну критики

Суббота, 1 февраля 2020, 09:56
Фото Макрона с футболкой против насилия полиции подняло волну критики

Полицейские профсоюзы в пятницу выразили возмущение из-за "вирусной" фотографию, на которой президент Эммануэль Макрона позировал с карикатуристом и футболкой, что призывает против жестокости полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Футболку Макрону предложил автор комиксов Жюль, с которым президент имел разговор о жестокости полиции. На футболке изображена кошка без глаза в результате ранения оружием под названием Lanceur de balles de défense (LBD). Это оружие запрещено для использования правоохранительными органами в некоторых странах Европы, но им пользуется французская полиция.

"Мы ожидаем чего-то другого от президента. Фотография - знак недоверия и пренебрежения к тем, кто позволил ему остаться президентом благодаря их действиям по обеспечению порядка", - заявил Ив Лефевр, генеральный секретарь профсоюза Unité SGP Police-FO.

Жестокое обращение с протестующими со стороны полиции стало широким предметом для обсуждения после столкновений между офицерами и протестующими движения "Желтых жилетов" и протестующих против противоречивой пенсионной реформы правительства.

Правительство давно отрицает обвинения в чрезмерном применении силы против протестующих.

"Полицейские для того, чтобы защищать французов. Они мобилизованы, чтобы это сделать, и они это делают. Мы все должны на этом сосредоточиться", - прокомментировал министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

"Я должен защищать творчество и свободу слова. Эта футболка говорит что-то очень глубокое о нашей стране и ее свободе слова", - сказал Макрона журналистам в ответ на критику.

Сотни человек пострадали во время протестов во Франции с конца 2018 года. Хотя многие полицейские утверждают, что они лишь защищаются от насилия со стороны протестующих, по данным СМИ, 25 человек потеряли глаз, 5 - руку, а 318 получили раны головы.

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