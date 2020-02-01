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Помпео и Лукашенко пошутили о диктатуре и журналистах

Суббота, 1 февраля 2020, 10:22
Помпео и Лукашенко пошутили о диктатуре и журналистах
Белта

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

Источник: Помпео на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в субботу в Минске, передает БЕЛТА

Прямая речь Помпео: "Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите".

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений.

"Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул госсекретарь.

Детали: Помпео также отметил, что США в ближайшее время назначат посла в Беларусь.

Кроме того, по его словам, США продолжат уделять внимание вопросам прав человека.

Прямая речь Помпео: "У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены. Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях".

Детали: В свою очередь, Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил он перед началом встречи.

Протокольная часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой, но уже со стороны Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, "особенно когда они уходят".

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

Что предшествовало: 31 января госсекретарь США Майк Помпео находился в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайко.

Украинская правда

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Темы: СШАБеларусьЛукашенкоРосcия
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