В Лондоне начало работу представительство ЕС в Британии

В Лондоне вместо офиса Европейской комиссии начало работу дипломатическое представительство ЕС в Великобритании.

Об этом говорится в обнародованном в субботу, 1 февраля, заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Дипломатическое представительство Евросоюза отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня", - сообщил Боррель.

Представительство ЕС возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда, бывший посол Евросоюза в ООН и в США.

По словам Борреля, в дополнение к таким традиционным обязанностям делегации ЕС в третьей стране, как дипломатическое представительство ЕС, координация и отчетность ЕС и продвижение ЕС в принимающей стране, миссия в Британии будет играть ключевую роль в обеспечении выполнения соглашения о выходе Объединенного Королевства.

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