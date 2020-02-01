В Лондоне начало работу представительство ЕС в Британии

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Суббота, 1 февраля 2020, 12:25

В Лондоне вместо офиса Европейской комиссии начало работу дипломатическое представительство ЕС в Великобритании.

Об этом говорится в обнародованном в субботу, 1 февраля, заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Дипломатическое представительство Евросоюза отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня", - сообщил Боррель.

Представительство ЕС возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда, бывший посол Евросоюза в ООН и в США.

По словам Борреля, в дополнение к таким традиционным обязанностям делегации ЕС в третьей стране, как дипломатическое представительство ЕС, координация и отчетность ЕС и продвижение ЕС в принимающей стране, миссия в Британии будет играть ключевую роль в обеспечении выполнения соглашения о выходе Объединенного Королевства.

Предыстория:

  • 31 января 2020 года Великобритания официально покинула Европейский Союз.
  • С 1 февраля по договоренности с ЕС начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит применять законы блока, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.
  • Переходный период нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям, а Лондон и Брюссель могли договориться о будущих торговых отношениях.

Темы: Великобритания ЕС Brexit


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