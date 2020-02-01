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Кулеба рассказал о пользе Brexit для отношений Украины и Британии

Суббота, 1 февраля 2020, 12:24
Кулеба рассказал о пользе Brexit для отношений Украины и Британии

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Brexit принесет преимущества отношениям Украины и Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, комментируя выход Британии из ЕС.

"Я думаю, что Brexit, в конце концов, пойдет на пользу и Британии, и ЕС, и нашим отношениям с Британией. У нас будет нормальная торговая сделка, а они будут иметь больше гибкости в вопросах поддержки Украины", - считает вице-премьер.

Он добавил, что Британия даже за пределами ЕС остается большим другом и партнером Украины.

Кулеба также выразил оптимизм по поводу пути Украины в ЕС на фоне Brexit. "Британии все говорили: не выйдете. Нам все говорят: не войдете. Но им удалось. Нам тоже удастся", - отметил он.

31 января 2020 года Великобритания официально покинула Европейский Союз.

Сейчас выход Британии ничего не меняет в торговых отношениях с Украиной. До 31 декабря 2020 года между обеими странами, как до сих пор, будет действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По правительственным планам, с 1 января 2021 года между Украиной и Британией будет действовать соглашение о свободной торговле, текст которого, говорят в Кабмине, уже согласован.

Темы: BrexitВеликобританияКабинет министров
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