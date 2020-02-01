США ввели визовые ограничения для граждан 6 стран

1141 просмотр
Суббота, 1 февраля 2020, 14:19

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий визовые ограничения для граждан шести стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно указу, прекращена выдача иммиграционных виз для некоторых граждан Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана и Нигерии. Некоторые граждане Судана и Танзании не смогут участвовать в лотерее "грин-кард".

Новые ограничения не распространяются на неиммиграционные визы - туристические, бизнес и другие.

Также сохраняют силу визовые ограничения, установленные в 2017 году для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали

Это решение обусловлено тем, что владельца иммиграционной визы сложнее выдворить за пределы США, чем владельца американской визы любого другого типа.

В список попали государства, которые не привели свои протоколы и процедуры идентификации лиц в соответствии со стандартами США, или не передают США информацию, необходимую для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

В указе президента Трампа, в частности, сказано, что Кыргызстан не выпускает электронные паспорта и/или не делится некоторыми видами информации, включая информацию, касающуюся общественной безопасности и терроризма.

Трамп надеется, что его жесткая иммиграционная политика поможет мобилизовать сторонников для переизбрания на выборах в ноябре.

Темы: США визы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Помпео и Лукашенко пошутили о диктатуре и журналистах 1 февраля 2020, 11:22
Йованович ушла из дипслужбы – СМИ 1 февраля 2020, 03:20
О наркомане Байдене, давлении Порошенко и "Burisma" – интервью Шокина для Джулиани 1 февраля 2020, 02:30
Все новости
Главные новости
Помпео в Беларуси: Украина и РФ в конечном итоге должны сами решить конфликт
Подозреваемый по делу Окуевой незаконно получил гражданство – полиция
Платежки за тепло: Зеленский ждет объяснений от двух областей
Украину накрывает дождями, температура до +14
Все новости
исследование

Мозг может состариться от чрезмерного потребления алкоголя и табака

здоровье

Паническая атака: что это такое и почему она возникает

здоровье

11 причин, почему может болеть ваша рука

Поиск по сайту
Архив
Весь архів