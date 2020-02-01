Немецкий турист принес в Испанию коронавирус

В Испании обнаружили первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Pais.

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил первый в стране случай коронавируса после того, как мужчине поставили диагноз на канарском острове Ла-Гомера.

Пациент, турист из Германии, был частью группы из пяти немцев, которых взяли на карантин на острове. У себя на родине все они контактировали с другим немецким гражданином, у которого ранее диагностировали вирус.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла возглавит министерское совещание в субботу, чтобы обсудить ответ Испании на вспышку вируса.

Испания стала седьмой страной Европы, где подтвердили новый тип коронавируса. Ранее о случаях заражения сообщили во Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и Великобритании.

От коронавируса на материковом Китае умерли уже 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Президент Владимир Зеленский распорядился усилить меры, чтобы не допустить попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине.