Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкий турист принес в Испанию коронавирус

Суббота, 1 февраля 2020, 14:03

В Испании обнаружили первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Pais.

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил первый в стране случай коронавируса после того, как мужчине поставили диагноз на канарском острове Ла-Гомера.

Пациент, турист из Германии, был частью группы из пяти немцев, которых взяли на карантин на острове. У себя на родине все они контактировали с другим немецким гражданином, у которого ранее диагностировали вирус.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла возглавит министерское совещание в субботу, чтобы обсудить ответ Испании на вспышку вируса.

Испания стала седьмой страной Европы, где подтвердили новый тип коронавируса. Ранее о случаях заражения сообщили во Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и Великобритании.

От коронавируса на материковом Китае умерли уже 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Президент Владимир Зеленский распорядился усилить меры, чтобы не допустить попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине.

Темы: ИспанияГерманиякоронавирусздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: