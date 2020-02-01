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В Виннице сорвали тренинг для журналистов по ЛГБТ

Суббота, 1 февраля 2020, 15:03
Отель Подолье в Виннице, где должно было состояться мероприятие
Фото с сайта отеля

В Виннице в субботу три человека сорвали тренинг для журналистов по толерантному освещению тематики ЛГБТ.

Источник: полиция Винницкой области, "Громадське"

Дословно полиция: "1 февраля три человека зашли в помещение в гостинице "Подолье", где проводился тренинг для журналистов и совершили противоправные действия в отношении его организаторов, помешали проведению указанного мероприятия.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области начато досудебное расследование по признакам ст. 171 УК Украины (препятствование законной журналистской деятельности) и ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство).

За совершение этих правонарушений законодательством предусмотрена ответственность - до 4-х лет лишения свободы.

Окончательная правовая квалификация действий злоумышленников будет дана после изучения имеющихся видеозаписей противоправных действий, допросов свидетелей происшествия и проведения ряда других следственных действий".

Детали: Вместе с тем, журналист ОО "Винницкое агентство журналистских расследований", которая организовывала мероприятие, Влад Боднар рассказал "Громадському", что тренинг касался толерантного освещения тематики ЛГБТ.

Журналист отметил, что отбирал участников на тренинг и до последнего дня не называл место проведения мероприятия, так как были подозрения относительно провокаций от радикальных организаций.

Прямая речь Боднара: "Именно по этой причине мы направляли официальное письмо в полицию, чтобы обеспечили правопорядок во время проведения тренинга. Но полиции не было, и произошло то, что произошло. Сразу мы вызвали сотрудников полиции, которые нам сказали, что никакого от вас заявления об обеспечении правопорядка не было. В понедельник нас пригласили на встречу с руководством полиции области".

Украинская правда
Темы: ЛГБТВинницаСМИполиция
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