Под обстрелом возле Новотошковского погибла боевой медик

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик одного из подразделений ОС.

Источник: пресс-центр командования ОС

Детали: По данным штаба, во время доставки медикаментов на позиции украинских военных женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел 1 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков позиций украинских защитников вблизи н.п.Новотошковское.