Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под обстрелом возле Новотошковского погибла боевой медик

Суббота, 1 февраля 2020, 16:38
Под обстрелом возле Новотошковского погибла боевой медик

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик, сержант Клавдия Сытник.  

Источник: пресс-центр командования ОС, сообщение 93 ОМБр в Facebook 

Детали: По данным штаба, во время доставки медикаментов на позиции украинских военных женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. 

Инцидент произошел 1 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков позиций украинских защитников вблизи н.п.Новотошковское.

По сообщению военных, Сытник погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарства больному бойцу. Во время обстрела женщина была в средствах защиты.

Дословно: "В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком какого именно снаряда была убита наш медика", - отметили в 93 ОМБр.

 
 

Клавдия Сытник родилась 25 февраля 1986 г. в с.Зачепиловка на Харьковщине, где постоянно проживала, закончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на "скорой помощи".

В феврале 2017 г. призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре 2019 г. перешла в 93 ОМБр.

У Сытник осталась дочь Юлия 2008 года рождения, отец, мать и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСжертвыМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: