Под обстрелом возле Новотошковского погибла боевой медик

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Суббота, 1 февраля 2020, 16:47

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик одного из подразделений ОС.

Источник: пресс-центр командования ОС

Детали: По данным штаба, во время доставки медикаментов на позиции украинских военных женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. 

Инцидент произошел 1 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков позиций украинских защитников вблизи н.п.Новотошковское.

Украинская правда
Темы: ООС жертвы Минские соглашения


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