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Патриарх Кирилл предложил внести упоминания о Боге в Конституцию РФ

Суббота, 1 февраля 2020, 16:23
Патриарх Кирилл предложил внести упоминания о Боге в Конституцию РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России.

Источник: заявление Кирилла на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации, пишет российский "Интерфакс"

Дословно: "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит".

"Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", - заявил Кирилл. 

Детали: Патриарх добавил, что сегодня "можно было бы начать дискуссию об этом".

Прямая речь: "Пока еще этого нет, но думаю, общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, ... присутствовала в том числе и в нашей Конституции". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияцерковьКонституция
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