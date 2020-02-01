Патриарх Кирилл предложил внести упоминания о Боге в Конституцию РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России.

Источник: заявление Кирилла на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации, пишет российский "Интерфакс"

Дословно: "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит".

"Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", - заявил Кирилл.

Детали: Патриарх добавил, что сегодня "можно было бы начать дискуссию об этом".

Прямая речь: "Пока еще этого нет, но думаю, общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, ... присутствовала в том числе и в нашей Конституции".