Военные завершили баллистическую экспертизу катера, обстрелянного и захваченного Россией
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Суббота, 1 февраля 2020, 18:20
Военные завершили баллистическую экспертизу малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который Россия вернула Украине после обстрела и захвата в плен в ноябре 2018 года.
Источник: командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, которого цитирует "Радио Свобода"
Детали: По словам Воронченко, с "Бердянска" сняли фрагменты брони и остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".
Прямая речь Воронченко: "Другой МБАК ("Никополь"- ред.) и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе".
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Предыстория:
- 25 ноября 2018 года российские военные обстреляли и захватили украинские катера вместе с экипажами "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки русских получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, их перевезли в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинения с ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
- 7 сентября 2019 г. состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35", который включал и пленных моряков. Список переданных Украиной граждан читайте здесь, России - здесь.
- 27 января 2020 г. стало известно, что в России приостановили предварительное следствие по делу военных украинских моряков.
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