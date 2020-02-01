Военные завершили баллистическую экспертизу катера, обстрелянного и захваченного Россией

Военные завершили баллистическую экспертизу малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который Россия вернула Украине после обстрела и захвата в плен в ноябре 2018 года.

Источник: командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: По словам Воронченко, с "Бердянска" сняли фрагменты брони и остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".

Прямая речь Воронченко: "Другой МБАК ("Никополь"- ред.) и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе".

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