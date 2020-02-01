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В Петербурге задержали участников акции против изменений в Конституцию РФ

Суббота, 1 февраля 2020, 17:58
В Петербурге задержали участников акции против изменений в Конституцию РФ

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции.

Источник: Новая газетаОВД-Инфо 

Детали: Народный сход проходил в центре Петербурга, на Сенатской площади. Участники акции выступили против изменений Конституции, о которых заявил президент РФ Владимир Путин.

"МБХ медиа" сообщает о минимум 7 задержанных, "ОВД-Инфо" - о пяти, "Дождь" - о восьми.

СМИ также сообщают, что одному из задержанных вызвали "скорую", так как он ударился головой об асфальт.

Среди задержанных - местные активисты Евгений Мусин, Марина Кен, Александр Тонконогов, Али Кантемиров и Владимир Шипицына. О том, что им вменяют, не сообщается.

Митинг против внесения поправок в Конституцию России прошел также в Екатеринбурге на площади Обороны. На акцию пришли около 150 человек.

Собравшиеся держали в руках плакаты со следующими надписями: "Гарант есть, гарантий нет" и "Руки прочь от Конституции".

По мнению участников митинга, поправки в Конституцию вносятся для того, чтобы упрочить власть Владимира Путина, в каком бы статусе он не находился. Вопрос о внесении поправок они потребовали вынести на референдум.

В качестве резолюции митинга был принят манифест. Акция продолжалась полтора часа и закончилась без задержаний. 

 
фото - Новая газета 

Узнать больше: 

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
  • Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
  • На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Темы: РосcияКонституцияакции
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