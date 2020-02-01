В Петербурге задержали участников акции против изменений в Конституцию РФ

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Суббота, 1 февраля 2020, 18:58

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции.

Источник: Новая газетаОВД-Инфо 

Детали: Народный сход проходил в центре Петербурга, на Сенатской площади. Участники акции выступили против изменений Конституции, о которых заявил президент РФ Владимир Путин.

"МБХ медиа" сообщает о минимум 7 задержанных, "ОВД-Инфо" - о пяти, "Дождь" - о восьми.

СМИ также сообщают, что одному из задержанных вызвали "скорую", так как он ударился головой об асфальт.

Среди задержанных - местные активисты Евгений Мусин, Марина Кен, Александр Тонконогов, Али Кантемиров и Владимир Шипицына. О том, что им вменяют, не сообщается.

Митинг против внесения поправок в Конституцию России прошел также в Екатеринбурге на площади Обороны. На акцию пришли около 150 человек.

Собравшиеся держали в руках плакаты со следующими надписями: "Гарант есть, гарантий нет" и "Руки прочь от Конституции".

По мнению участников митинга, поправки в Конституцию вносятся для того, чтобы упрочить власть Владимира Путина, в каком бы статусе он не находился. Вопрос о внесении поправок они потребовали вынести на референдум.

В качестве резолюции митинга был принят манифест. Акция продолжалась полтора часа и закончилась без задержаний. 

Темы: Росcия Конституция акции


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