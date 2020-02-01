В Петербурге задержали участников акции против изменений в Конституцию РФ
В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции.
Источник: Новая газета, ОВД-Инфо
Детали: Народный сход проходил в центре Петербурга, на Сенатской площади. Участники акции выступили против изменений Конституции, о которых заявил президент РФ Владимир Путин.
"МБХ медиа" сообщает о минимум 7 задержанных, "ОВД-Инфо" - о пяти, "Дождь" - о восьми.
СМИ также сообщают, что одному из задержанных вызвали "скорую", так как он ударился головой об асфальт.
Среди задержанных - местные активисты Евгений Мусин, Марина Кен, Александр Тонконогов, Али Кантемиров и Владимир Шипицына. О том, что им вменяют, не сообщается.
На сенатской жёсткие задержания пикетчиков против конституционной реформы pic.twitter.com/Mcb7yScQuz— Dave Frenkel (@merr1k) February 1, 2020
Митинг против внесения поправок в Конституцию России прошел также в Екатеринбурге на площади Обороны. На акцию пришли около 150 человек.
Собравшиеся держали в руках плакаты со следующими надписями: "Гарант есть, гарантий нет" и "Руки прочь от Конституции".
По мнению участников митинга, поправки в Конституцию вносятся для того, чтобы упрочить власть Владимира Путина, в каком бы статусе он не находился. Вопрос о внесении поправок они потребовали вынести на референдум.
В качестве резолюции митинга был принят манифест. Акция продолжалась полтора часа и закончилась без задержаний.
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Предыстория:
- 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
- После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
- Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
- На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.