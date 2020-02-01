Первый день февраля: 14 обстрелов, один военный погиб, один - подорвался

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Суббота, 1 февраля 2020, 19:59

В субботу вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 14 раз, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий ОС получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: 1 февраля боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов - вблизи Красногоровки, в районе Марьинки, возле Васильевки, рядом с н.п. Пески и в районе Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов: возле н.п. Луганское, Ореховое, Новотошковское, Невельское и Екатериновка.

Дословно: "На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения".

Напомним,

  • 1 февраля в штабе ООС сообщили о гибели старшего боевого медика механизированной роты, сержанта Клавдии Сытник.
  • Инцидент произошел в результате обстрелов со стороны боевиков по позициям украинских защитников вблизи н.п. Новотошковское.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Минские соглашения Донбасс


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