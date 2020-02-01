Полицейского из Кривого Рога будут судить за жестокое обращение с животным

Сотрудник Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции обвиняется в жестоком обращении с животным, обвинительный акт направлен в суд.

Источник: пресс-центр Государственного бюро расследований

Детали: Правоохранитель обвиняется по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса.

Дословно: "Следствием установлено, что 2 марта 2019 г. к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошла бездомная собака и начала лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами".

"После этого мужчина отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул в него вилы, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животное спасли очевидцы события".

Детали: В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.