Россия временно приостановила безвизовые турпоездки с Китаем

Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.

Источник: распоряжение правительства РФ, сообщает российский "Интерфакс"

Детали: Согласно опубликованному документу, решение принято с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ.

В связи с этим ФСБ России поручено начать выполнять распоряжение с 00:00 местного времени 2 февраля 2020 г.

Дословно: "МВД поручено приостановить выдачу рабочих приглашений гражданам КНР, а также разрешений на использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ".

"МИД России поручено временно приостановить выдачу рабочих виз гражданам КНР, а также уведомить об этом Пекин, подчеркнув, что меры носят исключительно временный характер.

Кроме того, должно быть временно ограничено движение граждан Китая через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Монголией".

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