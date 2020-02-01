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Россия временно приостановила безвизовые турпоездки с Китаем

Суббота, 1 февраля 2020, 21:25
Россия временно приостановила безвизовые турпоездки с Китаем

Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.

Источник: распоряжение правительства РФ, сообщает российский "Интерфакс

Детали: Согласно опубликованному документу, решение принято с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ. 

В связи с этим ФСБ России поручено начать выполнять распоряжение с 00:00 местного времени 2 февраля 2020 г.

Дословно: "МВД поручено приостановить выдачу рабочих приглашений гражданам КНР, а также разрешений на использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ".

"МИД России поручено временно приостановить выдачу рабочих виз гражданам КНР, а также уведомить об этом Пекин, подчеркнув, что меры носят исключительно временный характер.

Кроме того, должно быть временно ограничено движение граждан Китая через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Монголией".

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • В России зафиксировано двое заболевших, это граждане КНР. 

Темы: коронавирусКитайРосcиятуризм
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