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Украинский теннисист вышел в финал супертурнира Les Petits As

Воскресенье, 2 февраля 2020, 00:13
Украинский теннисист вышел в финал супертурнира Les Petits As

Украинец Александр Пономарь станет участником финального поединка юношеского турнира Les Petits As в городе Тарб (Франция).

Источник: Укринформ

Детали: В полуфинале Пономарь вырвал победу в первой "ракетки" турнира Атакан Карахана из Турции - 7: 6 (7: 2), 7: 5. Встреча продолжалась полтора часа.

Справка: Соревнования, проходящие в Тарбе с 1983 года, считаются самыми престижными в мире для 14-летних спортсменов.

Темы: спорт
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