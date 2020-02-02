Украинский теннисист вышел в финал супертурнира Les Petits As

Украинец Александр Пономарь станет участником финального поединка юношеского турнира Les Petits As в городе Тарб (Франция).

Источник: Укринформ

Детали: В полуфинале Пономарь, посеянный под третьим номером, вырвал победу в первой "ракетки" турнира Атакан Карахана из Турции - 7: 6 (7: 2), 7: 5. Встреча продолжалась полтора часа.

Справка: Соревнования, проходящие в Тарбе с 1983 года, считаются самыми престижными в мире для 14-летних спортсменов.