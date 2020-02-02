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ЕС направил в Китай 12 тонн помощи

Воскресенье, 2 февраля 2020, 01:07
ЕС направил в Китай 12 тонн помощи

Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.

Источник: заявление Европейской комиссии

Дословно: "В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже на пути в Китай".

Детали: В Еврокомиссии отметили, что ЕС намерен и дальше оказывать Китаю помощь из-за вспышки коронавируса.

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Темы: КитайЕСкоронавирус
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