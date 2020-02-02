ООС: формирование Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции
Первого февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов.
Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.
Дословно: "Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".