ООС: формирование Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 07:13

Первого февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Дословно: "Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС война


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