Главные новости субботы и ночи: Местные выборы в ОРДЛО, максимальный размер пенсии в Украине

Местные выборы в ОРДЛО в конце октября, максимальный размер пенсии в Украине – новости, которые были актуальны 1 февраля.

О выборах

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что в конце октября Украина сможет провести местные выборы на всей территории, включая ОРДЛО.

О пенсии

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.

Размер максимальной пенсии будет повышаться в 3 этапа:

с 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн;

с 1 июля 2020 - составит 17 120 грн;

с 1 декабря 2020 - 17 690 грн.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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