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В ЕС изменились правила получения виз

Воскресенье, 2 февраля 2020, 11:07
В ЕС изменились правила получения виз

2 февраля вступили в силу новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны ЕС. Они касаются 105 третьих стран, гражданам которых требуется виза для въезда в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Отныне граждане стран, которым нужны визы в ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, смогут подавать заявку за 6 месяцев (вместо сегодняшних трех) и не позднее 15 дней до даты начала путешествия.

Также появляется возможность заполнения и подписи заявки в электронной форме. Заявителю нужно лично подавать документы на визы в консульстве или визовом бюро в случаях, когда нужно получить его отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев.

Кроме того, вводится гармонизированный подход к мультивизам для тех, кто путешествует часто и имеет положительную визовую историю.

По новым правилам, увеличивается и стоимость консульского сбора - с 60 до 80 евро. Обновленный кодекс предусматривает пересмотр размера визового сбора каждые три года.

Для граждан стран, имеющих с ЕС соглашение об упрощенной выдаче виз, визовый сбор и в дальнейшем составит 35 евро.

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Темы: ЕСвизы
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