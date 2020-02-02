В ЕС изменились правила получения виз

2805 просмотров
Воскресенье, 2 февраля 2020, 12:07

2 февраля вступили в силу новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны ЕС. Они касаются 105 третьих стран, гражданам которых требуется виза для въезда в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Отныне граждане стран, которым нужны визы в ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, смогут подавать заявку за 6 месяцев (вместо сегодняшних трех) и не позднее 15 дней до даты начала путешествия.

Также появляется возможность заполнения и подписи заявки в электронной форме. Заявителю нужно лично подавать документы на визы в консульстве или визовом бюро в случаях, когда нужно получить его отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев.

Кроме того, вводится гармонизированный подход к мультивизам для тех, кто путешествует часто и имеет положительную визовую историю.

По новым правилам, увеличивается и стоимость консульского сбора - с 60 до 80 евро. Обновленный кодекс предусматривает пересмотр размера визового сбора каждые три года.

Для граждан стран, имеющих с ЕС соглашение об упрощенной выдаче виз, визовый сбор и в дальнейшем составит 35 евро.

Темы: ЕС визы


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС направил в Китай 12 тонн помощи 2 февраля 2020, 02:07
Количество отказов украинцам во въезде в Польшу выросло на четверть 1 февраля 2020, 17:29
СМИ: Британия готовит полный пограничный и таможенный контроль товаров из ЕС 1 февраля 2020, 16:36
Все новости
Главные новости
Представитель МВД намекнул на след СБУ в убийстве Шеремета – слив переписки
У Зеленского надеются на местные выборы в ОРДЛО в конце октября
Первый день февраля: 14 обстрелов, один военный погиб, один - подорвался
Под обстрелом возле Новотошковского погибла боевой медик
Все новости
здоровье

Когда болит голова, горло или живот: что можно есть, а что – нет

флешмоб

Волосы на теле: почему некоторые женщины не делают эпиляцию в январе

Музыка

20 самых лучших украинских песен за 20 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів