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Туск заявил о поддержке вступления независимой Шотландии в ЕС, Британия возмущена

Воскресенье, 2 февраля 2020, 12:57
Туск заявил о поддержке вступления независимой Шотландии в ЕС, Британия возмущена

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск говорит, что Брюссель чувствует "эмпатию" по вступлению независимой Шотландии в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Лидер Шотландии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС.

На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил, что "я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо".

Он сказал, что чувствует себя "очень по-шотландски, особенно после Brexit".

Однако он добавил, что следует "уважать внутренние дебаты в Великобритании", и вмешиваться - не его дело. Туск предупредил, что страна не будет принята в ЕС автоматически.

Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".

"Если вы спросите меня о наших эмоциях, я думаю, что это всегда эмпатия".

Туск также сказал, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".

Рааб предупредил, что комментарии могут способствовать "сепаратистским тенденциям" в Испании, Франции и Италии.

"Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания", - сказал он.

Темы: ВеликобританияЕСBrexit
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