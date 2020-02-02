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Военнослужащий на служебном авто совершил смертельное ДТП на Львовщине

Воскресенье, 2 февраля 2020, 13:59
Военнослужащий на служебном авто совершил смертельное ДТП на Львовщине
фото - пресс-служба ГБР

Рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда совершил наезд на пешехода, находясь за рулем служебного автомобиля: в результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

Источник: пресс-служба Госбюро расследований

Детали: По предварительной информации, военнослужащий совершил ДТП 2 февраля около полуночи, двигаясь на "Volkswagen Transporter" в направлении перехода с республикой Польша в с. Угринов Сокольского района.

На месте события работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

 
 
фото - пресc-служба ГБР

Украинская правда
Темы: ДТПЛьвовщинаГБР
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