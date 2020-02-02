Помощь ВСУ, водительские права и миграция: Украина и Турция подпишут несколько соглашений

В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину 3 февраля стороны планируют подписать ряд документов.

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Нынешний визит - важное событие межгосударственных отношений между Турцией и Украиной как по подбору вопросов, выносимых на обсуждение, так и по глобальности задач, которые будут на этот год приняты во исполнение обеими сторонами, и имеет стратегическое значение", - говорит посол.

По его словам, планируется общение президентов с глазу на глаз и в расширенном формате - с участием ключевых министров, а также их двусторонние встречи.

"По результатам заседания будет подписано совместное заявление президентов, где подводятся итоги предыдущего года, определяются основные задачи на текущий год. Надеемся, что будет подписан ряд документов в сфере миграционного сотрудничества. На практике это будет означать уменьшение бюрократических процедур для наших граждан", - рассказал посол .

Еще один запланированный к подписанию документ касается сотрудничества между службами по чрезвычайным ситуациям, в частности по взаимодействию в случае трагедий, чрезвычайных событий.

"Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран", - отметил дипломат.

В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит около 50 млн долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения, говорит Сибига.

"В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы. Безусловно, на повестке дня будут стоять все ключевые вопросы от интенсификации политического диалога к созданию надлежащих условий для углубления экономического взаимодействия, контактов между людьми, культурного сотрудничества", - добавил он.

У Украины и Турции на разных стадиях реализации находятся более 50 общих проектов в военно-технической области, рассказал дипломат.

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Предыстория:

Президент Владимир Зеленский посещал Турцию в августе прошлого года. После встречи с Эрдоганом в Анкаре он призвал к ускорению всех процедур, необходимых для заключения ЗСТ между Украиной и Турцией.