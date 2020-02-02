Российские наемники атаковали позиции ООС возле Крымского и Луганского

В воскресенье российско-оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Луганское.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями: по украинским военным враг выпустил 34 мины из 82-мм минометов.

Дословно: "Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дали адекватный ответ вооруженным формированием РФ, приняв активные меры огневого воздействия на оккупантов с целью подавления вооруженной активности противника, удержания занимаемых рубежей и позиций и сохранения жизни и здоровья личного состава".