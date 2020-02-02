Обстрелы на Донбассе в воскресенье: трое военных получили ранения и травмы

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 18:29

2 февраля в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных, один военнослужащий ОС получил боевое поражение

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: В воскресенье  вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 11 раз.

Боевики обстреливали позиции сил ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела: вблизи Песков, Лебединского и возле н.п.Василивка.

Семь обстрелов со стороны боевиков зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе н.п.Луганское, дважды вблизи с Крымским и возле н.п.Новотошковское. 

Дословно: "На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения".

Украинская правда
Темы: ООС ОРДЛО Минские соглашения


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